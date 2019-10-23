Крупный пожар на на бывшей птицефабрике в Хабаровске локализовали

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на бывшей птицефабрике в Хабаровске

© Фото : МЧС РФ Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на бывшей птицефабрике в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 23 окт - РИА Новости. Пожар на площади 700 квадратных метров локализован на территории птицефабрики в Хабаровске, которая по уточненным данным, в настоящее время не является действующим предприятием, сообщает региональный главк МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее в МЧС поступило сообщение, что в среду днем на птицефабрике по Федоровскому шоссе в Хабаровске загорелся склад. На тушение огня отправлены пожарные.

"По уточненной информации, пожар произошел на территории бывшего склада птицефабрики. Это заброшенное здание. В настоящее время огонь локализован на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на складе хранились кормушки для птиц. Информация о пострадавших не поступала.