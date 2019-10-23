Страны Африки проявляют интерес к российским вертолётам, заявили в ФСВТС

"Страны региона проявляют традиционный интерес к нашим вертолётам Ми-17 и Ми-35, а также комплексам "Панцирь". Кроме того, актуальна тематика противотанкового вооружения и систем радиоэлектронной борьбы", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, к каким российским вооружениям проявляют интерес страны Африки.