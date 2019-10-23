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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Страны Африки проявляют интерес к российским вертолётам, заявили в ФСВТС

09:59 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Страны Африки проявляют интерес к российским вертолётам Ми-17 и Ми-35, а также зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь", заявил журналистам в среду в ходе форума "Россия-Африка" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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"Страны региона проявляют традиционный интерес к нашим вертолётам Ми-17 и Ми-35, а также комплексам "Панцирь". Кроме того, актуальна тематика противотанкового вооружения и систем радиоэлектронной борьбы", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, к каким российским вооружениям проявляют интерес страны Африки.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаДмитрий ШугаевМи-17Ми-35Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФАфрикаРоссия
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