Страны Африки проявляют интерес к российским вертолётам, заявили в ФСВТС

СОЧИ, 23 окт – РИА Новости. Страны Африки проявляют интерес к российским вертолётам Ми-17 и Ми-35, а также зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь", заявил журналистам в среду в ходе форума "Россия-Африка" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Страны региона проявляют традиционный интерес к нашим вертолётам Ми-17 и Ми-35, а также комплексам "Панцирь". Кроме того, актуальна тематика противотанкового вооружения и систем радиоэлектронной борьбы", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, к каким российским вооружениям проявляют интерес страны Африки.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.