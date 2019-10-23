Синдзо Абэ потребовал от властей Китая освободить японского профессора

ТОКИО, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал освободить задержанного в Китае японского профессора на встрече с вице-председателем КНР Ван Цишанем, сообщило агентство Киодо.
Этот высокопоставленный китайский чиновник накануне принял участие в качестве гостя в церемонии интронизации в Токио нового японского императора Нарухито.
21 октября, 08:38РИА НовостиЯпония подтвердила задержание профессора в Китае
По данным агентства, Абэ потребовал принять "обращенные в будущее" меры в отношении задержания в Китае японского гражданина.
Профессор был задержан еще в сентябре по подозрению в шпионаже. Речь идет о профессоре из университета Хоккайдо, который в последнее время работал в военном институте при Минобороны Японии.
Как отмечало Киодо, с 2015 года по меньшей мере 13 японцев задерживались в Китае по разным причинам, в том числе по обвинениям в шпионаже.