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РИА Новости

Синдзо Абэ потребовал от властей Китая освободить японского профессора

09:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал освободить задержанного в Китае японского профессора на встрече с вице-председателем КНР Ван Цишанем, сообщило агентство Киодо.
Этот высокопоставленный китайский чиновник накануне принял участие в качестве гостя в церемонии интронизации в Токио нового японского императора Нарухито.
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21 октября, 08:38РИА Новости
Япония подтвердила задержание профессора в Китае
По данным агентства, Абэ потребовал принять "обращенные в будущее" меры в отношении задержания в Китае японского гражданина.
Профессор был задержан еще в сентябре по подозрению в шпионаже. Речь идет о профессоре из университета Хоккайдо, который в последнее время работал в военном институте при Минобороны Японии.
Как отмечало Киодо, с 2015 года по меньшей мере 13 японцев задерживались в Китае по разным причинам, в том числе по обвинениям в шпионаже.
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Синдзо АбэКитайЯпонияВ мире
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