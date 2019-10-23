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РИА Новости

В Москве в среду ожидается облачная погода и до 15 градусов тепла

09:08 23.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Погода в столице в среду ожидается облачная, с небольшими прояснениями, утром вероятнее всего пройдут дожди, а воздух прогреется до 10-15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"В нашем городе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее вероятные утром", - сказала Волосюк.
Специалист также прогнозирует, что температура воздуха в столичном регионе в течение дня повысится до 10-15 градусов.
"Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 метра в секунду", - отметила синоптик.
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Кроме того, специалист уточнила, что атмосферное давление в столице будет расти и повысится к вечеру до 750 миллиметров ртутного столба. Это немного, почти на три единицы, выше нормы.
"Сегодня столичный регион будет находиться в тёплой части циклона, центр которого располагается над Архангельской областью", - добавила Волосюк.
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