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РИА Новости

Эксперт оценила создаваемую в Китае систему ракетного предупреждения

08:13 23.10.2019
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китайская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), создаваемая при помощи России, поможет укрепить пошатанную Вашингтоном стратегическую устойчивость в мире и снизит вероятность возникновения конфликтов между ядерными державами, заявила РИА Новости в среду эксперт Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Гуйфэнь.
"В последние годы США ускорили развертывание систем противоракетной обороны в Европе и в Азии, что нанесло сильный удар по международной стратегической устойчивости и привело к нарушению ее баланса", - сказала эксперт.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
4 октября, 12:29РИА Новости
Песков: система предупреждения о ракетном ударе появится у КНР своевременно
По ее словам, эти действия США в равной степени создали серьезные вызовы безопасности для ядерных объектов России и Китая, "стратегическая устойчивость - это не дело какой-то отдельной страны, она имеет непосредственное отношение к безопасности и стабильности всего человечества".
"В новых условиях безопасности Россия и Китай, являющиеся крупными ядерными державами, несут ответственность и имеют обязательства по совместной защите стратегической устойчивости в мире. В настоящее время развитие российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении является одним из наиболее передовых в мире, Россия обладаем значительным ценным опытом, которому нам стоит поучиться", - отметила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что "совершенная система раннего предупреждения о ракетном нападении поспособствует предупреждению неверных решений со стороны стран с определенными претензиями и амбициями, также она поможет снизить вероятность возникновения конфликтов между ядерными державами".
"Если говорить с этой точки зрения, то заявления российского президента отражают ответственность России как ядерной державы, что достойно признания", - указала она.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Он отметил, что это кардинально повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. Как отметил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, система предупреждения о ракетном нападении, которую Россия помогает развернуть Китаю, будет готова своевременно. При этом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявила, что сотрудничество Китая и России по созданию системы будет способствовать поддержанию стратегического баланса в мире.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 05:24РИА Новости
Трамп вновь заявил, что хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
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Народно-освободительная армия КитаяКитайРоссияВ мире
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