Эксперт оценила создаваемую в Китае систему ракетного предупреждения

Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото

Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Китайская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), создаваемая при помощи России, поможет укрепить пошатанную Вашингтоном стратегическую устойчивость в мире и снизит вероятность возникновения конфликтов между ядерными державами, заявила РИА Новости в среду эксперт Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжан Гуйфэнь.

"В последние годы США ускорили развертывание систем противоракетной обороны в Европе и в Азии, что нанесло сильный удар по международной стратегической устойчивости и привело к нарушению ее баланса", - сказала эксперт.

По ее словам, эти действия США в равной степени создали серьезные вызовы безопасности для ядерных объектов России и Китая, "стратегическая устойчивость - это не дело какой-то отдельной страны, она имеет непосредственное отношение к безопасности и стабильности всего человечества".

"В новых условиях безопасности Россия и Китай, являющиеся крупными ядерными державами, несут ответственность и имеют обязательства по совместной защите стратегической устойчивости в мире. В настоящее время развитие российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении является одним из наиболее передовых в мире, Россия обладаем значительным ценным опытом, которому нам стоит поучиться", - отметила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что "совершенная система раннего предупреждения о ракетном нападении поспособствует предупреждению неверных решений со стороны стран с определенными претензиями и амбициями, также она поможет снизить вероятность возникновения конфликтов между ядерными державами".

"Если говорить с этой точки зрения, то заявления российского президента отражают ответственность России как ядерной державы, что достойно признания", - указала она.