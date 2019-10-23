Межгосударственные отношения России и Уганды

В.Путин на встрече с Й.Мусевени

В 1992 году Уганда признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника Советского Союза.

Наиболее активно двусторонние связи стали развиваться в последние годы.

Политический диалог поддерживается на высшем и высоком уровне.

19 августа 2009 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прибыл с частным визитом в Москву, где состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы стороны обсудили вопросы российско-угандийских отношений, высказались за необходимость наращивания взаимодействия на международной арене и в торгово-экономической сфере.

В декабре 2012 года президент Уганды Йовери Кагута Мусевени посетил Россию с официальным визитом. 11 декабря 2012 года в Московской области прошла встреча президента РФ Владимира Путина и президента Уганды Йовери Кагуты Мусевени. Обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, машиностроении, геологоразведке, строительстве, в военно-технической и финансовой сферах.

Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. Уганду неоднократно посещали заместители министра иностранных дел России Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.

31 марта 2011 года состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром безопасности Уганды Амамом Мбабази.

12 мая 2014 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел республики Уганда Сэмом Кутесой, прибывшим в Москву с рабочим визитом. По итогам переговоров был подписан Меморандум о консультациях между министерством иностранных дел РФ и министерством иностранных дел Уганды.

19 сентября 2017 года в Нью-Йорке (США) "на полях" 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.

22 мая 2018 года в МИД РФ состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с государственным министром иностранных дел Уганды Генри Окелло Ориемом.

18 октября 2018 года с президентом республики Уганды встретился заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

В мае 2015 года в Кампале было подписано соглашение об учреждении межправительственной российско-угандийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, первое заседание которой прошло в Кампале 10-13 октября 2016 года. Второе заседание российско-угандийской МПК прошло в Москве с 21 по 23 мая 2018 года. В работе форума приняли участие сопредседатели межправкомиссии Алексей Волин и Окелло Орием, представители министерств и ведомств двух стран, бизнес-сообщества. Следующее заседание будет проведено в республике Уганда в 2020 году

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2017 году двусторонний товарооборот составил 83,5 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 63,2 миллиона долларов и импорт – 20,3 миллиона долларов.

В структуре экспорта России в Уганду основная доля поставок приходится на пшеницу, минеральные удобрения, битумные смеси и запчасти к авиатехнике. В структуре импорта преобладают поставки орехов кешью, чая, кофе, пряностей и табака.

По данным АО "Российский экспортный центр" (государственный институт поддержки несырьевого экспорта), внешнеторговый оборот двух стран в 2018 году составил 74 миллиона долларов (российский экспорт – 62,7 миллиона долларов, импорт – 11,4 миллиона долларов).

В мае 2019 года на трех площадках Москвы прошла выставка "Уганда Экспо 2019", где более сотни производителей из африканской республики впервые представили свою продукцию в России. В выставке участвовали представители малого и среднего бизнеса Уганды, приехавшие в Россию, чтобы обсудить возможное сотрудничество с российскими компаниями

В Уганде функционирует хлопкоперерабатывающее предприятие с участием российского капитала "Коттонфилд Ист Африка (У) Лтд". Торговый дом "Единство" учредил в Кампале фирму "УгаРусс" для поставок товаров российского производства.

В ноябре 2013 года в ходе визита в Россию главы министерства энергетики и природных ресурсов Уганды Ирен Мулони были подписаны меморандумы о взаимопонимании с Минэнерго России и Госкорпорации "Ростех".

В июне 2017 года в Москве "на полях" международного форума "Атомэкспо" госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики и природных ресурсов Уганды подписали межведомственный меморандум о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

В государственном госпитале Кампалы "Мулаго" по линии ФГУП "Здравэкспорт" работают российские медики.

Около четырех тысяч угандийцев получили высшее образование в России.