История Театрального института имени Бориса Щукина началась в ноябре 1913 года, когда группа московских студентов организовала любительскую театральную студию и пригласила в качестве руководителя молодого актера Московского художественного театра, ученика Константина Станиславского – Евгения Вахтангова (1883-1922). Студийцы предложили Вахтангову постановку спектакля по пьесе Бориса Зайцева "Усадьба Ланиных", премьера которого весной 1914 года закончилась провалом. Вахтангов предложил студентам-любителям начать учиться искусству театра. 23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие со студийцами по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения театрального института.

Весной 1917 года после успешного показа студенческих работ "мансуровская" (по имени одного из московских переулков на Арбате, где она располагалась) студия получила свое первое название – "Московская драматическая студия Е.Б. Вахтангова". В 1920 году она была переименована в III Студию МХТ, а в 1926 году – в Театр имени Евгения Вахтангова с постоянно действующей при нем театральной школой. В 1932 году школа стала специальным средним театральным учебным заведением. В 1939 году ей присвоено имя ученика Вахтангова – Бориса Щукина, в 1945 году дан статус высшего учебного заведения. С этого времени она была известна как Высшее театральное училище , а с 2002 года носит название Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом Театре им. Евгения Вахтангова.

В разные годы институт возглавляли актер и режиссер Борис Захава, театральный педагог Борис Кульнев, артист Владимир Этуш.

С июня 2003 года пост ректора института занимает народный артист РФ, ведущий актер Театра имени Евгения Вахтангова, профессор Евгений Князев

В настоящее время Театральный институт имени Бориса Щукина проводит обучение по специальностям "Актерское мастерство" (очная форма) и "Режиссура театра" (заочная форма), также обучение в магистратуре по специальности "Театральное искусство" и аспирантуре по специальности "Искусствоведение".

Актерский факультет является основным в театральном институте. На шести кафедрах факультета студенты получают специальную и общеобразовательную подготовку по дисциплинам – мастерство актера, сценическая речь, музыкальный ансамбль, вокал, художественное чтение, сценическое движение, танец, фехтование, ритмика, этикет, философия, иностранный язык, история театра, литературы, музыки и изобразительного искусства. На заключительном этапе обучения студенты играют дипломные спектакли. Выпускники института получают дипломы о высшем специальном образовании государственного образца с квалификацией "Артист драматического театра и кино".

Мастерство актера преподают в институте преимущественно выпускники вахтанговской школы, те, кто сам получил актерское образование в этом учебном заведении. Таким образом, педагогическая профессия, ремесло театрального педагога передается "из рук в руки"

Режиссерский факультет был основан в 1959 году Борисом Захавой . Заканчивается обучение самостоятельной режиссерской постановкой – дипломным спектаклем, который выпускник факультета может поставить в любом театре страны. Очные режиссерские группы набираются один раз в пять лет. Студенты режиссерского факультета в этом случае обучаются вместе со студентами актерского факультета. Многие выпускники таких групп – мастера режиссуры, работающие в труппах Александринского театра, Театра имени Е. Вахтангова, Театра сатиры, и др.

В подразделения института входит учебный театр, в котором работает команда профессионалов: художники-сценографы, гримеры, костюмеры, художники по свету, звуку, рабочие сцены. Все они выпускают дипломные спектакли вместе с режиссерами-педагогами. Репертуар Учебного театра обновляется ежегодно, причем на каждом курсе ставят русские и зарубежные пьесы, мюзиклы, водевили и оперетты.

На учебной сцене Театрального института имени Бориса Щукина рождались выдающиеся спектакли, на которые ходила вся Москва. В стенах института – "щукинской школе" началась жизнь Театра на Таганке (спектакль "Добрый человек из Сезуана" Юрия Любимова был дипломной работой выпуска 1964 года), драматических театров Тувы и Ингушетии, молдавского театра "Лучаферул" и др.

Среди выпускников института – многие известные российского театра и кинематографа, творчество которых стало историей . Это Борис Щукин, Цецилия Мансурова, Рубен Симонов, Борис Захава, Вера Марецкая, Алексей Грибов, Николай Гриценко, Михаил Ульянов, Андрей Миронов, Леонид Филатов, Юрий Яковлев, Владимир Этуш, Михаил Державин. На современной российской сцене работают Василий Лановой, Юлия Борисова, Алла Демидова, Анастасия Вертинская, Ольга Яковлева, Константин Райкин, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, Евгения Симонова, Максим Суханов и др.

Из "вахтанговцев" полностью сформирован актерский состав Театра имени Евгения Вахтангова, а также Театра на Таганке, Театра Ленком. Много выпускников работает в Театре Сатиры и в "Современнике".

Среди самых прославленных актеров отечественного кино – "щукинцы" Олег Стриженов, Василий Ливанов, Людмила Чурсина, Юрий Назаров, Людмила Зайцева, Нина Русланова, Наталья Варлей, Александр Збруев, Николай Бурляев, Леонид Ярмольник, Виктор Проскурин, Елена Коренева, Андрей Ташков, Юрий Беляев, Евгений Герасимов, Андрей Соколов, Сергей Жигунов и др.