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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Росгвардия задействовала аэростат для охраны саммита "Россия – Африка"

18:55 22.10.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУказатель к месту проведения экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Указатель к месту проведения экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Росгвардия задействовала высотный комплекс видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО" для обеспечения безопасности в Сочи во время саммита "Россия-Африка", сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"Сотрудниками авиационного отряда специального назначения Росгвардии с применением комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО" организовано и проводится круглосуточное воздушное наблюдение за обстановкой в Олимпийском парке", - рассказал собеседник агентства.
Кроме этого, инженерно-досмотровые группы Росгвардии обследуют объекты проведения саммита и форума, а также прилегающие к ним территории.
Также в обеспечении безопасности в прибрежной акватории задействованы катера ведомства, заключили в пресс-службе.
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МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРосгвардияАфрикаСочиРоссияБезопасностьОбщество
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