Росгвардия задействовала аэростат для охраны саммита "Россия – Африка"

Указатель к месту проведения экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Росгвардия задействовала высотный комплекс видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО" для обеспечения безопасности в Сочи во время саммита "Россия-Африка", сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сотрудниками авиационного отряда специального назначения Росгвардии с применением комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "ОКО" организовано и проводится круглосуточное воздушное наблюдение за обстановкой в Олимпийском парке", - рассказал собеседник агентства.

Кроме этого, инженерно-досмотровые группы Росгвардии обследуют объекты проведения саммита и форума, а также прилегающие к ним территории.

Также в обеспечении безопасности в прибрежной акватории задействованы катера ведомства, заключили в пресс-службе.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.