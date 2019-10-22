В правительстве обсудят поддержку проектов в Арктике, заявил Новак

"У нас в ближайшее время будет совещание в правительстве на уровне вице-премьеров, все решения, которые там будут приняты, они будут озвучены. Сейчас там подготовлены предложения, которые совместно Минэкономразвития, министерство по делам Дальнего Востока, министерство энергетики, совместно с Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы... согласованы все предложения наши вместе с другими ведомствами, мы поддерживаем", - сообщил Новак в ответ на вопрос о ходе работ по мерам для поддержки арктических проектов.