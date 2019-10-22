В правительстве обсудят поддержку проектов в Арктике, заявил Новак

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Министерства разработали пять законопроектов для поддержки проектов в Арктике, их вскоре обсудят на совещании в правительстве на уровне вице-премьеров, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"У нас в ближайшее время будет совещание в правительстве на уровне вице-премьеров, все решения, которые там будут приняты, они будут озвучены. Сейчас там подготовлены предложения, которые совместно Минэкономразвития, министерство по делам Дальнего Востока, министерство энергетики, совместно с Минфином эти предложения подготовлены, и они в принципе согласованы... согласованы все предложения наши вместе с другими ведомствами, мы поддерживаем", - сообщил Новак в ответ на вопрос о ходе работ по мерам для поддержки арктических проектов.
"На сегодняшний день подготовлены пять законопроектов, речь идет о льготах по новым месторождениям, по налогу на добычу полезных ископаемых и по льготам для СПГ-проектов, и по добыче на шельфе. Мы конкретно вам, думаю, скажем после совещания в правительстве, после того, как правительство примет решение", - рассказал Новак подробнее о предложениях министерств.
По его словам, у Минэнерго в связи с этим нет разногласий с Минфином: "Все предложения, по моей информации, согласованы в рабочем порядке. В том числе и по НДД".