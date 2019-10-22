Новый глава СПЧ не собирается выходить из "Единой России"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не собирается официально выходить из "Единой России", но партийной работой заниматься не будет из-за загруженности на новой должности.

В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также стал советником президента.

"Нет, зачем делать резкие шаги", - ответил Фадеев на вопрос о том, планирует ли он подать заявление о выходе из ЕР.

Новый глава СПЧ отметил, что несколько лет назад он уже приостановил членство в партии, будучи секретарем Общественной палаты РФ.