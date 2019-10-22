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РИА Новости

Новый глава СПЧ не собирается выходить из "Единой России"

17:47 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Новый глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что не собирается официально выходить из "Единой России", но партийной работой заниматься не будет из-за загруженности на новой должности.
В понедельник президент России Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ, новым председателем назначен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, который также стал советником президента.
"Нет, зачем делать резкие шаги", - ответил Фадеев на вопрос о том, планирует ли он подать заявление о выходе из ЕР.
Новый глава СПЧ отметил, что несколько лет назад он уже приостановил членство в партии, будучи секретарем Общественной палаты РФ.
"Я не справился еще с юридическими аспектами. А с точки зрения содержательной, имея в виду многоплановость, сложность той работы, которую ведет Совет по правам человека, я партийную работу вести не буду. Как это оформить - другой вопрос", - заключил Фадеев.
Валерий Фадеев. Архивное фото
21 октября, 18:00РИА Новости
Биография Валерия Фадеева
210008
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СПЧВалерий ФадеевЕдиная РоссияРоссияОбщество
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