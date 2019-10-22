Росатом обсудил с турецкой стороной сотрудничество в сфере энергетики

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт — РИА Новости. Росатом обсудил с турецкой стороной в Сочи сотрудничество в сфере энергетики, оно развивается ускоренными темпами, однако еще есть куда расти, заявил журналистам глава корпорации Алексей Лихачев.

"Мы накоротке это (сотрудничество в энергетической сфере) успели обсудить... у них абсолютно совпадают с нами оценки. Работы идут с ускорением, но как поется в известной песне, сделать нам предстоит больше того, что сделано", - сказал Лихачев