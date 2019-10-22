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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом обсудил с турецкой стороной сотрудничество в сфере энергетики

17:41 22.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт — РИА Новости. Росатом обсудил с турецкой стороной в Сочи сотрудничество в сфере энергетики, оно развивается ускоренными темпами, однако еще есть куда расти, заявил журналистам глава корпорации Алексей Лихачев.
"Мы накоротке это (сотрудничество в энергетической сфере) успели обсудить... у них абсолютно совпадают с нами оценки. Работы идут с ускорением, но как поется в известной песне, сделать нам предстоит больше того, что сделано", - сказал Лихачев
Строительство энергоблока №1 АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом — по блоку каждый год. Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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