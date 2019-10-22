Хромушин: Подмосковье может стать крупным кластером по переработке мусора

"В рамках подписанного соглашения, Москва инвестирует в Подмосковье дополнительные средства по переработке отходов. Таким образом в течение двух лет мы получим самый мощный индустриальный кластер в России, который может принимать отходы", - сказал Хромушин на пресс-конференции.