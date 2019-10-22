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РИА Новости
Новости Подмосковья

Хромушин: Подмосковье может стать крупным кластером по переработке мусора

17:35 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Московская область может стать крупнейшим индустриальным кластером в России с сфере первичной переработки мусора к 2021 году, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
В рамках действующего соглашения между правительствами Московской области и Москвы в этом году Подмосковье принимает из столицы 4,6 миллиона тонн отходов, а в 2020 году регион будет принимать 3,4 миллиона тонн отходов.

"В рамках подписанного соглашения, Москва инвестирует в Подмосковье дополнительные средства по переработке отходов. Таким образом в течение двух лет мы получим самый мощный индустриальный кластер в России, который может принимать отходы", - сказал Хромушин на пресс-конференции.

По его словам власти Подмосковья планируют территориальную схему обращения с мусором под шесть миллионов тонн.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская областьЭкономика
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