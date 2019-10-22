Хромушин: Подмосковье может стать крупным кластером по переработке мусора

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Московская область может стать крупнейшим индустриальным кластером в России с сфере первичной переработки мусора к 2021 году, сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.
В рамках действующего соглашения между правительствами Московской области и Москвы в этом году Подмосковье принимает из столицы 4,6 миллиона тонн отходов, а в 2020 году регион будет принимать 3,4 миллиона тонн отходов.
"В рамках подписанного соглашения, Москва инвестирует в Подмосковье дополнительные средства по переработке отходов. Таким образом в течение двух лет мы получим самый мощный индустриальный кластер в России, который может принимать отходы", - сказал Хромушин на пресс-конференции.
По его словам власти Подмосковья планируют территориальную схему обращения с мусором под шесть миллионов тонн.