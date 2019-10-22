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РИА Новости

Памятник советским воинам появится на кладбище в Бельгии, заявил Хинштейн

17:17 22.10.2019 (обновлено: 17:46 22.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) откроет памятный монумент советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на мемориальном кладбище Робермон в Бельгии в городе Льеже, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский провел во вторник встречу с Хинштейном, на которой они обсудили программу мероприятий, направленных на увековечивание памяти советских партизан, действовавших в Европе во время Второй мировой войны, говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.
"Мы сейчас определили, что РВИО на себя берет возведение памятного монумента на мемориальном кладбище Робермон в городе Льеже. Это официальное военно-мемориальное кладбище Бельгии, где лежат не только наши солдаты. Там уже стоят памятники немецким, американским, французским, итальянским и сербским солдатам. А русским солдатам нет ничего", – рассказал Хинштейн, которого цитирует пресс-служба.
По словам депутата, на этом военно-мемориальном кладбище похоронены 183 русских военных, погибших в Первую мировую войну. В годы Второй мировой войны на русском участке кладбища появились захоронения советских военнослужащих и военнопленных. Памятник планируют открыть в рамках празднования 75-летия Победы.
Он добавил, что это лишь один из пунктов по увековечиванию памяти советских воинов в Бельгии и в Европе в целом. В эту программу также входит создание документального фильма и написание книги.
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ПамятникиРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир МединскийАлександр ХинштейнБельгияОбщество
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