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РИА Новости

Глава ФСВТС рассказал о консультациях с Турцией по авиационной тематике

17:12 22.10.2019
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© Фото : пресс-служба ФСВТС РоссииДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
© Фото : пресс-служба ФСВТС России
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Говорить о контрактных переговорах между РФ и Турцией по авиационной тематике преждевременно, однако соответствующие консультации ведутся, заявил журналистам глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев.
"Сегодня говорить о каких-то контрактных переговорах преждевременно ... по авиационной тематике сегодня переговоры конкретные не ведутся, сегодня проходят консультации на этот счет", - сказал Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
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По его мнению, реалистичнее вести разговор о возможной покупке турцией Су-35. "Су-57 может быть вторым этапом", - добавил он.
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Су-57Дмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФСу-35ТурцияРоссияБезопасностьВ мире
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