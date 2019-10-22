Глава ФСВТС рассказал о консультациях с Турцией по авиационной тематике

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Говорить о контрактных переговорах между РФ и Турцией по авиационной тематике преждевременно, однако соответствующие консультации ведутся, заявил журналистам глава ФСВТС РФ Дмитрий Шугаев.

"Сегодня говорить о каких-то контрактных переговорах преждевременно ... по авиационной тематике сегодня переговоры конкретные не ведутся, сегодня проходят консультации на этот счет", - сказал Шугаев.