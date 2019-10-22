Почта России поможет Москве в создании инновационного кластера

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Правительство Москвы и Почта России заключили соглашение о сотрудничестве по созданию в столице инновационного кластера, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Соглашение в рамках форума "Открытые инновации" подписали руководитель ДПИР Алексей Фурсин и заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергей Емельченков. Сотрудничество сторон будет направлено на стимулирование создания инновационных продуктов и услуг. Документ предусматривает развитие экспорта и коммерциализацию технологий, создание возможностей для пилотирования решений резидентов Московского инновационного кластера.

"Московский инновационный кластер – это важнейший городской проект, направленный на создание условий для прорывного высокотехнологичного развития Москвы за счет кооперации представителей науки, бизнеса, разработчиков и производителей. Сотрудничество в рамках кластера с крупнейшими российскими компаниями, такими как Почта России, безусловно, будет способствовать динамичному развитию проекта", - приводит пресс-служба слова Фурсина.

В свою очередь, Емельченков отметил, что для Почты России очень важно встроиться в процессы развития цифровой экономики, для чего компании нужны не только собственные разработки и современные IT решения, но и надежный партнер.

"Коллеги из Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы обладают уникальной экспертизой в области прорывных технологий. Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и поможет достижению стратегических задач нашего бизнеса", - заключил он.