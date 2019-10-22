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РИА Новости

Президент Казахстана подписал поправки в бюджет на 2019-2020 годы

16:39 22.10.2019 (обновлено: 16:42 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 22 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2019-2020 годы, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского лидера.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы", - говорится в сообщении на сайте главы государства.
Парламент Казахстана ранее рассмотрел и одобрил данный законопроект, сохранив прогноз социально-экономического развития на ранее утвержденном уровне. В заключении к документу отмечалось, что рост ВВП в 2019 году ожидается на ранее утвержденном уровне 3,8%, прогнозную цену на нефть на 2019 год предлагается сохранить на уровне 55 долларов за баррель, целевой коридор годовой инфляции по прогнозам Национального банка сохранен в пределах 4-6%.
Основными задачами уточнения стали решение отдельных вопросов неотложного финансирования в социальной сфере, создание дополнительных источников роста экономики в последующие годы и обеспечение приемлемого уровня резерва правительства на неотложные задачи до конца 2019 года.
Нурсултан Назарбаев
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В частности, по данным министерства финансов Казахстана, в целях решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере расходы социального блока увеличены на 6,7 миллиарда тенге (17,2 миллиона долларов).
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Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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