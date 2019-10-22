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РИА Новости
Ростовская область

В ростовском музее "Самбекские высоты" к декабрю построят амфитеатр

16:31 22.10.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевБольшая Садовая улица в Ростове-на-Дону
Большая Садовая улица в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Обустройство открытого амфитеатра на территории строящегося музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области планируется завершить к декабрю текущего года, сообщает правительство региона.
Строительство народного музея, посвященного увековечению памяти советских воинов, которые принимали участие в боях за освобождение Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, ведется с апреля текущего года на пожертвования жителей региона. В августе была презентована концепция внутренней экспозиции.
На сегодняшний день, по информации правительства области, общая строительная готовность сооружения превышает 80%. "К декабрю должен быть завершены строительно-монтажные работы по устройству открытого амфитеатра. Полным ходом идет создание информационно-выставочного центра", - говорится в сообщении.
Уже завершено устройство железобетонных конструкций здания, выполнена кирпичная кладка стен, проводится наружная и внутренняя отделка, устройство полов, монтаж инженерных систем. Почти полностью готова интерактивная площадка, завершается обустройство Аллеи памяти, установлен памятник советскому солдату-победителю.
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"Навигация в новом комплексе должна быть максимально удобной и понятной. При обустройстве такой большой территории необходимо продумать каждую мелочь, чтобы пребывание для посетителей здесь было комфортным", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Голубева, побывавшего на стройплощадке. Открытие комплекса запланировано на 2020 год.
Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года на "Миус-фронте" шли бои за окончательное освобождение Ростовской области, 30 августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

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