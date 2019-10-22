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РИА Новости

Госдума ждет внесения проекта для компенсации советских вкладов в 2020 году

16:21 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству внести до 1 октября 2020 года законопроект, который позволит обеспечить выплату полной компенсации по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке.
Депутаты рекомендовали правительству до внесения проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы, то есть до 1 октября 2020 года, внести в Госдуму "законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан РФ".
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Зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум напомнил на пленарном заседании, что в 2017-2018 годах постановлениями Госдумы правительству предлагалось разработать и внести законопроект, регулирующий порядок и условия выполнения данных обязательств перед гражданами. "К сожалению, правительство данные рекомендации не выполнило", - констатировал депутат. Поэтому, по его словам, Госдума вновь предлагает разработать и внести законопроект. "И делаем это в третий раз", - подчеркнул он.
"Мы такой законопроект разрабатываем, но пока мы не готовы вам его представить, к сожалению", - сообщил, отвечая на вопросы депутатов, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. При этом он напомнил, что отдельным категориям граждан в целях компенсации потерь по вкладам из-за падения стоимости рубля ежегодно из федерального бюджета направляется в общей сложности по 5 миллиардов рублей. "Сбербанк свои обязательства перед гражданами выполнил, деньги, рубль в рубль, всем, кто хотел, были возвращены. Вопрос не в том, что кто-то кому-то что-то не вернул, вопрос в том, что потребительская способность этих рублей, естественно, упала многократно", - заметил замминистра.
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора". Это связано с тем, что не приняты законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания.
В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Однако законы, касающиеся перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядка их обслуживания, до сих пор не приняты.
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