Медведев намерен обсудить с Румасом вопросы интеграции с Белоруссией

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре "Сколково"

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что планирует обсудить с коллегой вопросы интеграции, а также "сверить часы" по двусторонним отношениям.

"Я очень рад, Сергей Николаевич, вас видеть, спасибо, что приехали на "Открытые инновации". Надеюсь, что вам интересно посмотреть "Сколково", поучаствовать. Это неплохая возможность "сверить часы" по нашим двусторонним отношениям, по нашим интеграционным проектам. Давайте этим займемся", - сказал Медведев на полях форума.

В ответ Румас признал, что технопарк впечатляет. "Я думаю, что у "Сколково" большое будущее", - сказал он.

"Надеюсь и вас (Белоруссию - ред.) в том или ином качестве здесь увидеть", - заключил Медведев.