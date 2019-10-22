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РИА Новости

Медведев намерен обсудить с Румасом вопросы интеграции с Белоруссией

16:04 22.10.2019 (обновлено: 16:25 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи в инновационном центре Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом заявил, что планирует обсудить с коллегой вопросы интеграции, а также "сверить часы" по двусторонним отношениям.
"Я очень рад, Сергей Николаевич, вас видеть, спасибо, что приехали на "Открытые инновации". Надеюсь, что вам интересно посмотреть "Сколково", поучаствовать. Это неплохая возможность "сверить часы" по нашим двусторонним отношениям, по нашим интеграционным проектам. Давайте этим займемся", - сказал Медведев на полях форума.
В ответ Румас признал, что технопарк впечатляет. "Я думаю, что у "Сколково" большое будущее", - сказал он.
"Надеюсь и вас (Белоруссию - ред.) в том или ином качестве здесь увидеть", - заключил Медведев.
В 2019 году форум "Открытые инновации" проходит c 21 по 23 октября в формате трех тематических дней на площадке технопарка "Сколково". В этом году тема форума – "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике". Участие в форуме примут более 600 спикеров из 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.
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