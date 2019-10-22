Центр повышения квалификации для педагогов откроют в Коломне

Преподаватели одной из школ

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В подмосковной Коломне откроется Центр повышения профессионального мастерства для педагогов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства – министра образования региона Ольгу Забралову.

Новый центр разместится в корпусе Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне (ГСГУ).

"Уже этой осенью в стенах вуза будут учиться и повышать свою квалификацию все учителя юго-востока Подмосковья", – рассказала Забралова.