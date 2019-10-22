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РИА Новости
Новости Подмосковья

Центр повышения квалификации для педагогов откроют в Коломне

16:04 22.10.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковПреподаватели одной из школ
Преподаватели одной из школ
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В подмосковной Коломне откроется Центр повышения профессионального мастерства для педагогов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства – министра образования региона Ольгу Забралову.
Новый центр разместится в корпусе Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне (ГСГУ).
"Уже этой осенью в стенах вуза будут учиться и повышать свою квалификацию все учителя юго-востока Подмосковья", – рассказала Забралова.
Центр повышения профессионального мастерства начнет работу 25 октября, в день 80-летия вуза. Новая образовательная площадка будет работать в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".
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