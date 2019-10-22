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РИА Новости

Минтранс предложил субсидировать маршруты, по которым не летали год

15:56 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает снять ограничения на субсидирование авиамаршрутов, перевозки по которым в год, предшествующий субсидированию, не осуществлялись, следует из материалов, размещенных на федеральном портале нормативных правовых актов.
"В целях обеспечения государственной поддержки маршрутов, перевозки по которым малорентабельны в рамках программы субсидирования из федерального бюджета организаций воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, утвержденной постановлением правительства РФ..., а также "раскрутки" таких маршрутов, проектом предусмотрено снятие ограничений по субсидированию в рамках действующих программ субсидирования для маршрутов, перевозки по которым в год, предшествующий субсидированию, не осуществлялись", - говорится в материалах.
Кроме того, в целях оптимизации порядка сокращения или уточнения перечня субсидируемых маршрутов в текущем году проектом постановления предусмотрено изменение порядка анализа значения комплексного показателя эффективности по субсидируемым маршрутам.
"Учитывая изменения... в части увеличения уровня повышающего коэффициента для удаленных и труднодоступных регионов, проектом постановления предусмотрено уточнение порядка расчета показателя результативности предоставления субсидий", - говорится в материалах.
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Также проектом предусматривается включение Саратова в список городов, из которых осуществляются субсидируемые рейсы.
"Ввиду введения в эксплуатацию аэропортового комплекса города Саратов, в целях расширения региональной маршрутной сети, проектом постановления предусмотрено включение аэропорта Саратова в перечень узловых", - говорится в материалах.
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Министерство транспорта РФРоссияЭкономика
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