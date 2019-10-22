Минтранс предложил субсидировать маршруты, по которым не летали год

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает снять ограничения на субсидирование авиамаршрутов, перевозки по которым в год, предшествующий субсидированию, не осуществлялись, следует из материалов, размещенных на федеральном портале нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения государственной поддержки маршрутов, перевозки по которым малорентабельны в рамках программы субсидирования из федерального бюджета организаций воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, утвержденной постановлением правительства РФ..., а также "раскрутки" таких маршрутов, проектом предусмотрено снятие ограничений по субсидированию в рамках действующих программ субсидирования для маршрутов, перевозки по которым в год, предшествующий субсидированию, не осуществлялись", - говорится в материалах.

Кроме того, в целях оптимизации порядка сокращения или уточнения перечня субсидируемых маршрутов в текущем году проектом постановления предусмотрено изменение порядка анализа значения комплексного показателя эффективности по субсидируемым маршрутам.

"Учитывая изменения... в части увеличения уровня повышающего коэффициента для удаленных и труднодоступных регионов, проектом постановления предусмотрено уточнение порядка расчета показателя результативности предоставления субсидий", - говорится в материалах.

Также проектом предусматривается включение Саратова в список городов, из которых осуществляются субсидируемые рейсы.