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РИА Новости

Заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров

15:34 22.10.2019 (обновлено: 15:36 22.10.2019)
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30 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: "Когда сами мы не местные. Проблемы цифровых и аналоговых отношений с локальными сообществами".
К участию приглашены:
- директор по связям с общественностью группы компаний "ЭкоЛайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан НОВИКОВ;
- министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина ПЛЕЩЕВА;
- вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег ПОЛЕТАЕВ;
- консультант по стратегическим коммуникациям Сергей СКРИПНИКОВ.

Модераторы:
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, директор департамента общественных связей компании "Норникель" Андрей КИРПИЧНИКОВ;
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ.

В фокусе дискуссии – проблемы взаимоотношений властей и компаний с локальными сообществами граждан при реализации инфраструктурных проектов и маркетинговых кампаний.
Эксперты обсудят предпосылки, которые становятся драйверами возникновения формальных и неформальных сообществ, актуальность и эффективность различных коммуникационных практик разрешения публичных конфликтов, проблемы конкуренции за внимание жителей целевых территорий и способы их вовлечения в коллаборации и реализацию совместных проектов.

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