Заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров

К участию приглашены:
- директор по связям с общественностью группы компаний "ЭкоЛайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан НОВИКОВ;
- министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина ПЛЕЩЕВА;
- вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег ПОЛЕТАЕВ;
- консультант по стратегическим коммуникациям Сергей СКРИПНИКОВ.
Модераторы:
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, директор департамента общественных связей компании "Норникель" Андрей КИРПИЧНИКОВ;
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ.
В фокусе дискуссии – проблемы взаимоотношений властей и компаний с локальными сообществами граждан при реализации инфраструктурных проектов и маркетинговых кампаний.
Эксперты обсудят предпосылки, которые становятся драйверами возникновения формальных и неформальных сообществ, актуальность и эффективность различных коммуникационных практик разрешения публичных конфликтов, проблемы конкуренции за внимание жителей целевых территорий и способы их вовлечения в коллаборации и реализацию совместных проектов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор по связям с общественностью группы компаний "ЭкоЛайн" Елена ВИШНЯКОВА;
- директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ;
- генеральный директор ИД "Аргументы и факты" Руслан НОВИКОВ;
- министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина ПЛЕЩЕВА;
- вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег ПОЛЕТАЕВ;
- консультант по стратегическим коммуникациям Сергей СКРИПНИКОВ.
Модераторы:
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, директор департамента общественных связей компании "Норникель" Андрей КИРПИЧНИКОВ;
- сопредседатель Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, заместитель генерального директора ИД "Комсомольская правда" Роман КАРМАНОВ.
В фокусе дискуссии – проблемы взаимоотношений властей и компаний с локальными сообществами граждан при реализации инфраструктурных проектов и маркетинговых кампаний.
Эксперты обсудят предпосылки, которые становятся драйверами возникновения формальных и неформальных сообществ, актуальность и эффективность различных коммуникационных практик разрешения публичных конфликтов, проблемы конкуренции за внимание жителей целевых территорий и способы их вовлечения в коллаборации и реализацию совместных проектов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/