Заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров

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30 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: "Когда сами мы не местные. Проблемы цифровых и аналоговых отношений с локальными сообществами".