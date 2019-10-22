Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T15:09Z
https://ria.ru/20191022/1560071072.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_487b0e63a52fc8a09e264e445dcf772a.jpg
РИА Новости

Суд увеличил прогулки обвиняемому в мошенничестве экс-главе Ростехнадзора

15:09 22.10.2019
42
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест бывшему главе Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова и его дочери Елене, обвиняемым в мошенничестве на 5,6 миллиарда рублей, и разрешил им проводить больше времени на воздухе, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Домашний арест продлен сроком по 11 января 2020 года. Слабиковы знакомятся с материалами дела из 188 томов", - говорится в сообщении пресс-службе. Также суд увеличил фигурантам длительность прогулок: Слабикову - до 6 часов, его дочке - до 7 часов. Против этого не возражал следователь.
Слабиковы были задержаны и помещены под стражу в мае 2018 года. Оба они дали признательные показания. Под домашний арест Елена была переведена в августе, ее отец - почти через год, в июле 2019-го.
Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.
По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, сообщал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, отмечал собеседник агентства.
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин. Архивное фото
20 июля 2018, 03:11РИА Новости
Глава Ростехнадзора сообщил о шести коррупционных случаях в ведомстве
Впоследствии сумму хищений по этому делу скорректировали с 4,7 миллиарда до 5,6 миллиарда рублей. Кроме того, как сообщала ОПС Петербурга, у Слабикова было обнаружено и изъято еще 428 миллионов рублей.
000000
Обсудить 0
ГУМВДСанкт-Петербургский городской судРостехнадзорСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Житель Приангарья несколько раз переехал пенсионерку на машине и уехал
РИА
Новости
Полиция
В Калининграде мать погибшего в ОМВД попросила проверить полицейских
Учения МЧС
Пожар на Тверской улице в Москве потушили
Зал судебных заседаний
"Мемориал" оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента
Лента
новостей
Зал судебных заседаний
Фигурант дела об избиении Кашина получил срок за похищение бизнесмена
Андрей Черняков в должности президента НПО Космос
Задержанный в Польше экс-глава НПО "Космос" хочет, чтобы его выдали России
Заключение
В Гвинее лидера оппозиции осудили на год тюрьмы за организацию протестов
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Жительница Чувашии перевела более миллиона рублей трем "женихам из США"
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС: на форуме Россия – Африка оружейные сделки не планируются
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев: вывод современных технологий на рынок надо ускорять
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Следствие попросит продлить арест Уилана до конца года, заявил адвокат
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали, когда могут пройти консультации с США по контртерроризму
Центральный банк России
ЦБ разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Посольство России в США направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
04:00ТМХ рассчитывает поставлять локомотивы с завода в ЮАР во Вьетнам и Таиланд
Лента новостейМолния