Суд увеличил прогулки обвиняемому в мошенничестве экс-главе Ростехнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест бывшему главе Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова и его дочери Елене, обвиняемым в мошенничестве на 5,6 миллиарда рублей, и разрешил им проводить больше времени на воздухе, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

"Домашний арест продлен сроком по 11 января 2020 года. Слабиковы знакомятся с материалами дела из 188 томов", - говорится в сообщении пресс-службе. Также суд увеличил фигурантам длительность прогулок: Слабикову - до 6 часов, его дочке - до 7 часов. Против этого не возражал следователь.

Слабиковы были задержаны и помещены под стражу в мае 2018 года. Оба они дали признательные показания. Под домашний арест Елена была переведена в августе, ее отец - почти через год, в июле 2019-го.

Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.

По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, сообщал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, отмечал собеседник агентства.