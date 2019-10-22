Суд увеличил прогулки обвиняемому в мошенничестве экс-главе Ростехнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест бывшему главе Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова и его дочери Елене, обвиняемым в мошенничестве на 5,6 миллиарда рублей, и разрешил им проводить больше времени на воздухе, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"Домашний арест продлен сроком по 11 января 2020 года. Слабиковы знакомятся с материалами дела из 188 томов", - говорится в сообщении пресс-службе. Также суд увеличил фигурантам длительность прогулок: Слабикову - до 6 часов, его дочке - до 7 часов. Против этого не возражал следователь.
Слабиковы были задержаны и помещены под стражу в мае 2018 года. Оба они дали признательные показания. Под домашний арест Елена была переведена в августе, ее отец - почти через год, в июле 2019-го.
Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей следователи регионального ГУМВД возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что Слабиков, используя свое служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проверок в отношении этих саморегулируемых организаций.
По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом денежных средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спортивного комплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, сообщал источник. Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, отмечал собеседник агентства.
Впоследствии сумму хищений по этому делу скорректировали с 4,7 миллиарда до 5,6 миллиарда рублей. Кроме того, как сообщала ОПС Петербурга, у Слабикова было обнаружено и изъято еще 428 миллионов рублей.