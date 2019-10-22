Слуцкий сообщил, когда Бутина вернется из США

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с россиянкой Марией Бутиной, находящейся в заключении в США, сообщил, что после освобождения 25 октября она планирует прилететь в Россию в течение трех дней.

"Снова поговорили с Марией Бутиной. Это была последняя для нее возможность воспользоваться правом на видеозвонок в американской тюрьме. Маша активно готовится к освобождению и с оптимизмом смотрит в будущее. Двадцать пятого октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, у Бутиной много планов, но свои первые дни после возвращения на родину она хочет провести с семьей. "Мы также с нетерпением ждем ее, будем оказывать поддержку и дальше", - сообщил Слуцкий.

Семья арестованной в США Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.