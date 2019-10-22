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РИА Новости

Слуцкий сообщил, когда Бутина вернется из США

15:00 22.10.2019 (обновлено: 15:01 22.10.2019)
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после разговора с россиянкой Марией Бутиной, находящейся в заключении в США, сообщил, что после освобождения 25 октября она планирует прилететь в Россию в течение трех дней.
"Снова поговорили с Марией Бутиной. Это была последняя для нее возможность воспользоваться правом на видеозвонок в американской тюрьме. Маша активно готовится к освобождению и с оптимизмом смотрит в будущее. Двадцать пятого октября истекает срок заключения Бутиной, в течение последующих трех дней она должна будет прилететь в Россию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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По словам парламентария, у Бутиной много планов, но свои первые дни после возвращения на родину она хочет провести с семьей. "Мы также с нетерпением ждем ее, будем оказывать поддержку и дальше", - сообщил Слуцкий.
Семья арестованной в США Бутиной ждет ее освобождения и будет встречать ее из американской тюрьмы в одном из московских аэропортов, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной - 5 ноября, но, как заявил в июне Слуцкий, срок может быть сокращен и она может выйти 25 октября.
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Леонид СлуцкийМария БутинаРоссияСШАВ мире
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