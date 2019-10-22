Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия работает над развитием национальной системы в области обеспечения кибербезопасности, но тотальная безопасность в цифровом мире может привести к утрате частной жизни, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Россия, как и другие страны, работает над развитием национальной системы в области обеспечения кибербезопасности, в том числе и в области цифровой экономики. Но, к сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет и свою обратную сторону, свою цену - это угроза утраты приватности личности, то есть, по сути, утрата частной жизни", - сказал он, выступая на пленарном заседании в рамках московского международного форума "Открытые инновации".
В настоящее время грань между частным и публичным пространством очень тонкая, подчеркнул премьер-министр. "Подчас ее невозможно измерить, ее невозможно почувствовать... необходимо выстраивать хрупкий баланс между безопасностью и гарантиями защиты частной жизни", - добавил Медведев.
Тем не менее вопрос безопасности - это в том числе выбор и самого человека, отметил он. "Какой след он готов оставлять, это зависит от того, как мы себя позиционируем в мире. Ты сам должен решить, какой информацией ты хочешь делиться - фотографиями, геотегами, контактами, и подчас люди сейчас уже даже не думают об этих моментах, но в то же время интернет сделал мир настолько прозрачным, что фактически каждый человек с помощью социальных сетей становится публичной фигурой, причем навечно, навсегда", - резюмировал Медведев.
Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" проходит 21-23 октября в инновационном центре "Сколково". РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.