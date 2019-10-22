Кибербезопасность может привести к утрате частной жизни, заявил Медведев

"Россия, как и другие страны, работает над развитием национальной системы в области обеспечения кибербезопасности, в том числе и в области цифровой экономики. Но, к сожалению, обеспечение тотальной безопасности в цифровом мире имеет и свою обратную сторону, свою цену - это угроза утраты приватности личности, то есть, по сути, утрата частной жизни", - сказал он, выступая на пленарном заседании в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

Тем не менее вопрос безопасности - это в том числе выбор и самого человека, отметил он. "Какой след он готов оставлять, это зависит от того, как мы себя позиционируем в мире. Ты сам должен решить, какой информацией ты хочешь делиться - фотографиями, геотегами, контактами, и подчас люди сейчас уже даже не думают об этих моментах, но в то же время интернет сделал мир настолько прозрачным, что фактически каждый человек с помощью социальных сетей становится публичной фигурой, причем навечно, навсегда", - резюмировал Медведев.