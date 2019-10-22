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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии

14:32 22.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
Турецкая военная техника в районе границы между Турцией и Сирией
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Турция нарушает территориальную целостность Сирии, проводя свою операцию на территории САР, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Они (США - ред.) зашли (в Сирию - ред.) без разрешения правительства, они прошли незаконно. А сейчас процесс идёт как идёт. Где-то они оставляют (своих военных - ред.), часть они объявили о выводе, так что это по-разному идёт, но территориальную целостность Сирии та же Турция нарушает же своей операцией", - сказал Сыромолотов журналистам. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что легально в Сирии находится только Россия и Иран, получившие разрешение от Дамаска.
По его словам, террористы запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, которые бегут из Сирии, подлежат наказанию согласно законодательству каждой страны.
"Если будет доказано его преступление, значит он подлежит наказанию в соответствии с уголовным кодексом. А если так уничтожать, то это только на поле боя", - сказал Сыромолотов.
Замглавы МИД РФ, отвечая на вопрос, должны ли отойти районы Сирии на востоке и северо-востоке САР под контроль Дамаска, сказал, что в таком сложном конфликте с применением военной силы говорить кто и что должен, очень трудно.
"Дождитесь встречи сегодня в Сочи нашего президента с (президентом Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом, я думаю, ясность появится достаточно серьёзная. Но в мире отношение к этому неоднозначное", - сказал Сыромолотов.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииОлег СыромолотовМИД РФСирияВ мире
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