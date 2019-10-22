В МИД России заявили, что Турция нарушает территориальную целостность Сирии

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Турция нарушает территориальную целостность Сирии, проводя свою операцию на территории САР, сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Они (США - ред.) зашли (в Сирию - ред.) без разрешения правительства, они прошли незаконно. А сейчас процесс идёт как идёт. Где-то они оставляют (своих военных - ред.), часть они объявили о выводе, так что это по-разному идёт, но территориальную целостность Сирии та же Турция нарушает же своей операцией", - сказал Сыромолотов журналистам. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что легально в Сирии находится только Россия и Иран, получившие разрешение от Дамаска.

По его словам, террористы запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, которые бегут из Сирии, подлежат наказанию согласно законодательству каждой страны.

"Если будет доказано его преступление, значит он подлежит наказанию в соответствии с уголовным кодексом. А если так уничтожать, то это только на поле боя", - сказал Сыромолотов.

Замглавы МИД РФ, отвечая на вопрос, должны ли отойти районы Сирии на востоке и северо-востоке САР под контроль Дамаска, сказал, что в таком сложном конфликте с применением военной силы говорить кто и что должен, очень трудно.

"Дождитесь встречи сегодня в Сочи нашего президента с (президентом Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом, я думаю, ясность появится достаточно серьёзная. Но в мире отношение к этому неоднозначное", - сказал Сыромолотов.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.