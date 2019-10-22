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РИА Новости

В Осло мужчина на угнанной скорой сбил несколько человек

14:31 22.10.2019 (обновлено: 15:35 22.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиды Осло
Виды Осло
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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СТОКГОЛЬМ, 22 окт - РИА Новости. Неизвестный мужчина во вторник утром угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем нескольких человек в районе Турсхов в Осло, сообщает NRK.
По данным телерадиокомпании, полиция произвела несколько выстрелов по "скорой", чтобы остановить автомобиль.
"Мы взяли под контроль автомобиль, угнанный вооруженным мужчиной. Были произведены выстрелы, он легко ранен", - говорится в официальном сообщении полиции Осло в Twitter.
Среди пострадавших в результате наезда - ребенок, находившийся в коляске в момент инцидента. По данным NRK, он госпитализирован.
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