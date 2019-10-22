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РИА Новости

Минфин предложил продлить эксперимент по прослеживаемости товаров

14:23 22.10.2019
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минфин РФ предложил продлить эксперимент по документарной прослеживаемости товаров на полгода, до конца июня 2020 года, для состыковки сроков его прекращения с намеченной датой вступления в силу изменений в Налоговый кодекс РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Эксперимент по прослеживаемости товаров, ввезенных в Россию для внутреннего потребления, проводится с 1 июля по 31 декабря 2019 года. В дальнейшем планируется создать национальную систему прослеживаемости, которая станет частью соответствующей системы, формируемой в рамках ЕАЭС для противодействия незаконному ввозу и обороту товаров.
При этом, как отмечается в пояснительной записке к проекту Минфина, одновременно с проведением эксперимента подготовлены поправки в Налоговый кодекс РФ. Их вступление в силу намечено на 1 июля 2020 года, чтобы дать бизнесу и государственным органам достаточно времени на подготовку к работе в рамках национальной системы прослеживаемости товаров.
"В связи с этим возникает необходимость продлить срок проведения эксперимента в целях обеспечения состыковки сроков его прекращения с намеченной датой вступления в силу вышеупомянутых законодательных норм", - говорится в пояснительной записке.
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Проект предполагает, что сроки окончания мониторинга результатов эксперимента ФНС и ФТС будут перенесены с 1 декабря на 1 июня 2020 года, а оценки результатов эксперимента Минфином - с 31 декабря 2019 года на 30 июня следующего года.
В рамках эксперимента в РФ предполагается выявить и устранить возможные проблемные моменты работы национальной системы. Эксперимент проводится в отношении 10 групп товаров, определенных постановлением правительства. К ним относятся холодильники и морозильники бытовые, автопогрузчики, некоторые тягачи, бульдозеры, стиральные машины, детские коляски, металлическая мебель, интегральные электронные схемы и ряд других товаров. Компании участвуют в эксперименте на добровольной основе.
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