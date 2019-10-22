Минфин предложил продлить эксперимент по прослеживаемости товаров

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минфин РФ предложил продлить эксперимент по документарной прослеживаемости товаров на полгода, до конца июня 2020 года, для состыковки сроков его прекращения с намеченной датой вступления в силу изменений в Налоговый кодекс РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент по прослеживаемости товаров, ввезенных в Россию для внутреннего потребления, проводится с 1 июля по 31 декабря 2019 года. В дальнейшем планируется создать национальную систему прослеживаемости, которая станет частью соответствующей системы, формируемой в рамках ЕАЭС для противодействия незаконному ввозу и обороту товаров.

При этом, как отмечается в пояснительной записке к проекту Минфина, одновременно с проведением эксперимента подготовлены поправки в Налоговый кодекс РФ. Их вступление в силу намечено на 1 июля 2020 года, чтобы дать бизнесу и государственным органам достаточно времени на подготовку к работе в рамках национальной системы прослеживаемости товаров.

"В связи с этим возникает необходимость продлить срок проведения эксперимента в целях обеспечения состыковки сроков его прекращения с намеченной датой вступления в силу вышеупомянутых законодательных норм", - говорится в пояснительной записке.

Проект предполагает, что сроки окончания мониторинга результатов эксперимента ФНС и ФТС будут перенесены с 1 декабря на 1 июня 2020 года, а оценки результатов эксперимента Минфином - с 31 декабря 2019 года на 30 июня следующего года.