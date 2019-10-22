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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о сроке отправки копий решения суда

14:12 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, обязующий суды направлять заверенные копии вынесенных по делу решений участникам процесса в виде заказного письма или в электронной форме не позднее, чем через пять дней со дня вынесения решения.
Законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов
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В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время копии постановления суда направляются участникам процесса только в случае подачи ими заявления в канцелярию суда, после чего документы высылаются почтой или вручаются под расписку. Копии постановления суда могут быть направлены на бумажном носителе по почте или в форме электронных документов через интернет. При этом, отмечает автор инициативы, действующим законодательством не установлен ни срок в течение которого должно быть направлено решения суда, ни вид почтового отправления, которым должна быть направлена копия решения суда на бумажном носители.
Также депутат подчеркивает, что в действующем законодательстве определен порядок доставки судебных извещений, однако в законе не отрегулирована доставка копий решений суда, определений и постановлений.
"В целях устранения сложившейся ситуации данным законопроектом предлагается закрепить общие принципы выдачи и направления копий судебных постановлений в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Для этого предлагается изложить статье 214 в новой редакции, согласно которой копии решения суда должны быть направлены или вручены лицам, участвующим в деле, не позднее пяти дней после дня принятия и (или) составления решения суда. Копии решения суда по выбору лица, участвующего в деле, могут быть направлены ему либо заказным письмом с уведомлением, либо в форме электронного документа", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что данный порядок предлагается распространить на выдачу и направление копий определений апелляционного и кассационных судов.
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