В Госдуму внесли проект о сроке отправки копий решения суда

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в нижнюю палату парламента законопроект, обязующий суды направлять заверенные копии вынесенных по делу решений участникам процесса в виде заказного письма или в электронной форме не позднее, чем через пять дней со дня вынесения решения.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время копии постановления суда направляются участникам процесса только в случае подачи ими заявления в канцелярию суда, после чего документы высылаются почтой или вручаются под расписку. Копии постановления суда могут быть направлены на бумажном носителе по почте или в форме электронных документов через интернет. При этом, отмечает автор инициативы, действующим законодательством не установлен ни срок в течение которого должно быть направлено решения суда, ни вид почтового отправления, которым должна быть направлена копия решения суда на бумажном носители.