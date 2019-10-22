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РИА Новости

Пьяный москвич устроил стрельбу во дворе жилого дома

12:54 22.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пьяный 43-летний москвич устроил стрельбу из травматического пистолета на юго-востоке Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
"На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 43-летнего москвича, который открыл стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома", - рассказал собеседник агентства.
Сообщил о стрельбе услышавший выстрелы охранник одного из предприятий, расположенного рядом с жилыми домами.
"При обследовании территории сотрудники вневедомственной охраны заметили неизвестного гражданина, который по внешним признакам был пьян", - рассказали в Росгвардии.
Полиция
16 октября, 11:30РИА Новости
В Севастополе мужчина устроил стрельбу в баре
Мужчина признался, что это он стрелял в воздух из травматического пистолета, однако объяснить свой поступок не смог.
Оружие у него изъяли и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
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