Пьяный москвич устроил стрельбу во дворе жилого дома

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пьяный 43-летний москвич устроил стрельбу из травматического пистолета на юго-востоке Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"На юго-востоке столицы росгвардейцы задержали 43-летнего москвича, который открыл стрельбу из травматического пистолета во дворе жилого дома", - рассказал собеседник агентства.

Сообщил о стрельбе услышавший выстрелы охранник одного из предприятий, расположенного рядом с жилыми домами.

"При обследовании территории сотрудники вневедомственной охраны заметили неизвестного гражданина, который по внешним признакам был пьян", - рассказали в Росгвардии.

Мужчина признался, что это он стрелял в воздух из травматического пистолета, однако объяснить свой поступок не смог.