В Якутии замыкание электропроводки привело к эвакуации школы

ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Замыкание электропроводки стало причиной для эвакуации более 500 детей из школы №7 города Мирный в Якутии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики.

Во вторник в ГУМЧС Якутии поступило сообщение, что в образовательном учреждении города Мирный произошло задымление. Пожарные установили, что короткое замыкание произошло в электрощитовой комнате без последующего горения.

"До прибытия пожарных из школы №7 эвакуировали 554 человека, среди них 500 детей. Никто не пострадал, школа работает в штатном режиме", - информирует пресс-служба.

В свою очередь в региональной прокуратуре рассказали о начале проверки по данному факту.