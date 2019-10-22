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РИА Новости

В Якутии замыкание электропроводки привело к эвакуации школы

11:34 22.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Замыкание электропроводки стало причиной для эвакуации более 500 детей из школы №7 города Мирный в Якутии, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики.
Во вторник в ГУМЧС Якутии поступило сообщение, что в образовательном учреждении города Мирный произошло задымление. Пожарные установили, что короткое замыкание произошло в электрощитовой комнате без последующего горения.
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"До прибытия пожарных из школы №7 эвакуировали 554 человека, среди них 500 детей. Никто не пострадал, школа работает в штатном режиме", - информирует пресс-служба.
В свою очередь в региональной прокуратуре рассказали о начале проверки по данному факту.
"В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, принятия должностными лицами всех необходимых мер по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников", - отметили в ведомстве.
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