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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Ливане

11:28 22.10.2019 (обновлено: 11:30 22.10.2019)
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24 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, посвященный ситуации в Ливане.
К участию приглашены:
- экс-посол Российской Федерации в Ливанской Республике Олег ПЕРЕСЫПКИН;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Алексей САРАБЬЕВ;
- востоковед, политолог Андрей СТЕПАНОВ.

В столице Бейруте и ряде городов этого небольшого многоконфессионального государства Ближнего Востока с 17 октября продолжаются беспорядки. Их вызвали антиправительственные выступления граждан, недовольных резким ухудшением экономического положения в стране и намерением властей решить проблемы экономического кризиса за счет населения путем введения новых или увеличения существующих налогов. Протестующие требуют отставки главы и членов действующего коалиционного правительства. В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие, 72 человека арестованы. Несколько министров, представляющих различные политические группировки Ливана, вышли из состава правительства. Идут консультации и совещания руководителей страны и других политических сил с целью разработки реальной программы выхода из экономического кризиса.
Какие факторы оказали влияние на формирование ситуации? Каковы пути решения проблем и прогнозы развития событий?

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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