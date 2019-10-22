Круглый стол о ситуации в Ливане

К участию приглашены:
- экс-посол Российской Федерации в Ливанской Республике Олег ПЕРЕСЫПКИН;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Алексей САРАБЬЕВ;
- востоковед, политолог Андрей СТЕПАНОВ.
В столице Бейруте и ряде городов этого небольшого многоконфессионального государства Ближнего Востока с 17 октября продолжаются беспорядки. Их вызвали антиправительственные выступления граждан, недовольных резким ухудшением экономического положения в стране и намерением властей решить проблемы экономического кризиса за счет населения путем введения новых или увеличения существующих налогов. Протестующие требуют отставки главы и членов действующего коалиционного правительства. В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие, 72 человека арестованы. Несколько министров, представляющих различные политические группировки Ливана, вышли из состава правительства. Идут консультации и совещания руководителей страны и других политических сил с целью разработки реальной программы выхода из экономического кризиса.
Какие факторы оказали влияние на формирование ситуации? Каковы пути решения проблем и прогнозы развития событий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- экс-посол Российской Федерации в Ливанской Республике Олег ПЕРЕСЫПКИН;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Алексей САРАБЬЕВ;
- востоковед, политолог Андрей СТЕПАНОВ.
В столице Бейруте и ряде городов этого небольшого многоконфессионального государства Ближнего Востока с 17 октября продолжаются беспорядки. Их вызвали антиправительственные выступления граждан, недовольных резким ухудшением экономического положения в стране и намерением властей решить проблемы экономического кризиса за счет населения путем введения новых или увеличения существующих налогов. Протестующие требуют отставки главы и членов действующего коалиционного правительства. В ходе столкновений с полицией есть пострадавшие, 72 человека арестованы. Несколько министров, представляющих различные политические группировки Ливана, вышли из состава правительства. Идут консультации и совещания руководителей страны и других политических сил с целью разработки реальной программы выхода из экономического кризиса.
Какие факторы оказали влияние на формирование ситуации? Каковы пути решения проблем и прогнозы развития событий?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/