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РИА Новости

Губернатор Красноярского края навестил пострадавших при прорыве дамбы

11:25 22.10.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс навестил в Краевой клинической больнице пострадавших в результате прорыва дамбы, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Отмечается, что губернатор пообщался с пострадавшими и спросил о том, какую помощь, помимо медицинской, необходимо оказать дополнительно. Отмечается, что многие пациенты попросили оказать содействие в восстановлении утерянных при прорыве дамбы документов.
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"Все документы будут восстановлены − это и паспорта и водительские удостоверения. Такая работа уже ведется. В ближайшие дни, как раз к вашей выписке из больницы, документы будут готовы. Я желаю вам скорейшего выздоровления и как можно скорее оказаться дома, в кругу родных и близких людей", − сказал Усс.
В свою очередь, главврач краевой больницы Егор Корчагин отметил, что состояние пострадавших удовлетворительное, угрозы для жизни нет. "Надеюсь, что уже через пару дней мы начнём выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются", − сказал Корчагин, слова которого приводятся в сообщении.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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