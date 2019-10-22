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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян принимают витамины

11:16 22.10.2019
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© Depositphotos / RonstikВитамины
Витамины
© Depositphotos / Ronstik
Витамины. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.
Так, опрос показал, что 12% россиян принимают витамины и минеральные вещества постоянно в течение года, 3-4 раза в год или 1-2 раза в год (13% и 23%), а только при необходимости или ухудшении здоровья - 50% опрошенных.
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
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При этом среди тех, кто принимает витамины эпизодически, 55% граждан в возрасте от 25 до 34 лет, а среди тех, кто принимает их постоянно, лишь 3% россиян в возрасте от 18 до 24 лет и 20% тех, кто старше 60 лет.
Кроме того, 64% россиян считают, что необходимые для организма полезные вещества, витамины и минералы можно потреблять из продуктов, достаточно лишь сбалансированно питаться, при этом 32% так не считают, придерживаясь того, что полезных веществ в пище недостаточно и необходимо дополнительно употреблять витамины.
На вопрос, почему респонденты принимают витамины, минеральные вещества в виде таблеток или в других формах, 20% ответили, что из-за проблем со здоровьем, для общего состояния - 15%, врач рекомендовал - 13%. Для повышения иммунитета витамины принимают 5% россиян, при этом 4% опрошенных ответили, что у них нет возможности сбалансированно питаться, а 3% респондентов принимают витамины и минеральные вещества для профилактики.
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Отмечается, что за последний год россияне чаще всего принимали комплекс витаминов или мильтвитамины (13%), витамины группы В - 11%, Омега или Омега 3 - 9%, а витамин С или Кальций по 8%, кроме того, магний принимали 7% россиян, а витамин D - 5%.
При этом, принимая решение о приеме данных витаминов, граждане чаще всего руководствовались рекомендациями врача (69%), советами близких - 19%, информацией в интернете - 14%, а советом фармацевта в аптеке - 13%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 октября. В опросе принимали участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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