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РИА Новости

В Петербурге школьника подозревают в краже и перепродаже автомобиля

10:49 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник подозревается в том, что похитил автомобиль ВАЗ и перепродал его на сайте объявлений на металлолом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным пресс-службы, 14 октября неизвестный похитил на Шуваловском проспекте автомобиль "ВАЗ 21063" 1991 года выпуска. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
"Спустя неделю указанный автомобиль был обнаружен у пункта приема металлолома во Всеволожском районе Ленобласти в поселке имени Свердлова в разукомплектованном состоянии", - отмечается в сообщении.
Полиция выяснила, что автомашину продали в пункт металлолома через сайт объявлений.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 15-летний житель Приморского района, ученик местной школы, который изобличен в том, что по объявлению на сайте продал указанный автомобиль на разборку по поддельному договору купли-продажи", - говорится в сообщении. Машину вернули собственнику.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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