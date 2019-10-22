В Петербурге школьника подозревают в краже и перепродаже автомобиля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний школьник подозревается в том, что похитил автомобиль ВАЗ и перепродал его на сайте объявлений на металлолом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, 14 октября неизвестный похитил на Шуваловском проспекте автомобиль "ВАЗ 21063" 1991 года выпуска. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

"Спустя неделю указанный автомобиль был обнаружен у пункта приема металлолома во Всеволожском районе Ленобласти в поселке имени Свердлова в разукомплектованном состоянии", - отмечается в сообщении.

Полиция выяснила, что автомашину продали в пункт металлолома через сайт объявлений.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 15-летний житель Приморского района, ученик местной школы, который изобличен в том, что по объявлению на сайте продал указанный автомобиль на разборку по поддельному договору купли-продажи", - говорится в сообщении. Машину вернули собственнику.