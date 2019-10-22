Фестиваль "Мелодии Арктики" в Мурманске открыл ансамбль Юрия Башмета

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Мелодии Арктики" стартовал 21 октября в Мурманске, сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям. По приглашению правительства области на открытии выступил прославленный коллектив – камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

"Ваш ансамбль уже не в первый раз в Мурманске, но принимать музыкантов мирового уровня – всегда огромная честь для нас", – подчеркнул губернатор Андрей Чибис на открытии фестиваля.

В программе концерта прозвучали произведения Шнитке, Чайковского, а также молодого композитора Кузьмы Бодрова.