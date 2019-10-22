Фестиваль "Мелодии Арктики" в Мурманске открыл ансамбль Юрия Башмета

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Мелодии Арктики" стартовал 21 октября в Мурманске, сообщает управление по взаимодействию со СМИ регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям. По приглашению правительства области на открытии выступил прославленный коллектив – камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
"Ваш ансамбль уже не в первый раз в Мурманске, но принимать музыкантов мирового уровня – всегда огромная честь для нас", – подчеркнул губернатор Андрей Чибис на открытии фестиваля.
В программе концерта прозвучали произведения Шнитке, Чайковского, а также молодого композитора Кузьмы Бодрова.
Фестиваль "Мелодии Арктики" проводится в Мурманской областной филармонии с 2013 года. В разное время в фестивале принимали участие Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", оперная дива Хибла Герзмава, победительница первого телепроекта "Большая опера" на канале "Культура", сопрано Вероника Джиоева, знаменитый джазовый музыкант Даниил Крамер, квартет Олега Бутмана. Ансамбль "Солисты Москвы" впервые выступил на сцене Мурманской областной филармонии в 2017 году с программой "Музыкальное путешествие".