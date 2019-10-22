Косачев усомнился, что США применят силу против Турции

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. США вряд ли применят военную силу против Турции, все закончится разногласиями на уровне дипломатов, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

"Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединённые Штаты в случае необходимости "полностью готовы" к применению военной силы в отношении Турции, хотя "предпочтут мир войне" - это не столько заявление о намерениях, сколько продолжение полемики с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которую по тактическим соображениям перевели на уровень Помпео. Иначе получилось бы, что Трамп сразу после слов о "друге" Эрдогане грозит тому войной", - сказал Косачев РИА Новости во вторник.

По его словам, линия главы Белого дома на вывод страны из войн, которую он подтвердил и во вчерашних публичных заявлениях, не предполагает начала новых военных операций, тем более против союзника по НАТО, тем более непонятно, во имя чего.

"Но Вашингтон хочет продемонстрировать решимость, а заодно показать, что он помнит про курдов и не бросил их, о чем сказали практически все критики Трампа", - считает сенатор.

"Что же такое должно произойти, чтобы США ударили по Турции, неясно из слов и самого Помпео. И сам факт, что тот не очертил "красные линии", подтверждает, что это должно быть нечто чрезвычайное, вроде умышленной атаки Турции по дислоцированным в регионе американским военным", - полагает Косачев.