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РИА Новости

Суд в Бурятии прекратил дело против обвиняемого в нападении на росгвардейца

09:56 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Суд в Бурятии прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого в нападении на росгвардейца, сообщается на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.
Ранее со ссылкой на главк СК республики сообщалось, что 12 сентября участники несанкционированного митинга, несогласные с итогами выборов мэра Улан-Удэ, находясь в автобусе на пешеходной зоне площади Советов, отказались выполнить требования полиции и Росгвардии. Один из них распылил аэрозоль в лицо сотрудника Росгвардии, причинив ему ожог роговицы глаза. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Хараев был арестован 15 сентября и помещен в СИЗО, а затем отпущен под домашний арест.
Несанкционированная акция в Москве
15 октября, 22:54РИА Новости
Напавшему на росгвардейца в ходе беспорядков в Москве предъявили обвинение
"Прекращено уголовное дело по обвинению Хараева Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, на основании ст.76.2 УК РФ. … Хараеву Д.Г. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей", - говорится в сообщении.
В суде сообщили, что Хараев не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, характеризуется положительно, вину признал, загладил причиненный потерпевшему моральный вред извинениями. Кроме того, потерпевший не имеет претензий к Хараеву.
Выборы мэра Улан-Удэ состоялись 8 сентября в единый день голосования. Победу одержал врио главы горадминистраци Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. Несогласные с выборами на следующий день вышли на несанкционированный митинг.
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