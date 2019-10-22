Суд в Бурятии прекратил дело против обвиняемого в нападении на росгвардейца

КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Суд в Бурятии прекратил уголовное дело в отношении обвиняемого в нападении на росгвардейца, сообщается на сайте Советского районного суда Улан-Удэ.

Ранее со ссылкой на главк СК республики сообщалось, что 12 сентября участники несанкционированного митинга, несогласные с итогами выборов мэра Улан-Удэ, находясь в автобусе на пешеходной зоне площади Советов, отказались выполнить требования полиции и Росгвардии. Один из них распылил аэрозоль в лицо сотрудника Росгвардии, причинив ему ожог роговицы глаза. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Хараев был арестован 15 сентября и помещен в СИЗО, а затем отпущен под домашний арест.

"Прекращено уголовное дело по обвинению Хараева Д.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, на основании ст.76.2 УК РФ. … Хараеву Д.Г. назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что Хараев не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, характеризуется положительно, вину признал, загладил причиненный потерпевшему моральный вред извинениями. Кроме того, потерпевший не имеет претензий к Хараеву.