Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T09:18Z
https://ria.ru/20191022/1560051241.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40727/60/407276072_0:122:3207:1926_1036x0_80_0_0_87bf9b3c4b5a93cb39da7dfefa14b403.jpg
РИА Новости

В Москве во вторник ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла

09:18 22.10.2019
533
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Погода в Москве во вторник будет облачной, без существенных осадков, температура воздуха 11-13 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться промежуточным гребнем антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков", - сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер в столице юго-западный, 3-8 метра в секунду. "Температура воздуха плюс 11-13 в Москве, 9-14 градусов по области", - добавил он.
Кроме того, синоптик отметил, что в столице произойдет слабое падение давления. Сейчас показатели фиксируют 750 миллиметров ртутного столба.
Теплая погода в Москве
16 октября, 11:52Радио Sputnik
В Гидрометцентре пообещали россиянам ноябрь "теплее обычного"
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Фестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
РИА
Новости
Москва-сити
Синоптики предупредили москвичей о ночном тумане
Одуванчик
В Москве расцвели одуванчики из-за аномально теплой погоды
Погода в Москве
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
Лента
новостей
Ворона на набережной в Парке Горького
Москвичам пообещали майскую погоду
Девушка с ребенком в парке Царицыно в Москве.
В РАН объяснили аномально теплый октябрь в Москве
Спасская башня Московского Кремля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Сквер у Богородице-Смоленский Новодевичьего женского монастыря в Москве
В Москве зафиксировали самое теплое 21 октября за 70 лет
Подмосковье
В трех городах Подмосковья в воскресенье зафиксировали температурный рекорд
Осень в Москве
Синоптики пообещали москвичам августовскую погоду в воскресенье
Судьбоносные решения: Путин и Эрдоган обсудили Сирию
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Здание посольства России в Эстонии
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42В Гонконге выпустили на свободу убийцу беременной девушки
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
Лента новостейМолния