В Москве во вторник ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Погода в Москве во вторник будет облачной, без существенных осадков, температура воздуха 11-13 градусов тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода сегодня будет определяться промежуточным гребнем антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков", - сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер в столице юго-западный, 3-8 метра в секунду. "Температура воздуха плюс 11-13 в Москве, 9-14 градусов по области", - добавил он.