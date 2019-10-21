Боевики в Идлибской зоне деэскалации не желают мира, заявили в ЦПВС

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации нацелены на развязывание активных боевых действий, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Сравнительный анализ количества обстрелов сирийских населенных пунктов с территории Идлибской зоны деэскалации показывает отсутствие тенденции на снижение случаев нарушения режима прекращения боевых действий и является признаком нацеленности незаконных вооруженных формирований на развязывание активных боевых действий", - заявил Бакин.
Он добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.