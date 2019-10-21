Боевики в Идлибской зоне деэскалации не желают мира, заявили в ЦПВС

Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия

© AP Photo / Aamaq News Agency Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами "Сирийских демократических сил" в Багузе, Сирия

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации нацелены на развязывание активных боевых действий, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"Сравнительный анализ количества обстрелов сирийских населенных пунктов с территории Идлибской зоны деэскалации показывает отсутствие тенденции на снижение случаев нарушения режима прекращения боевых действий и является признаком нацеленности незаконных вооруженных формирований на развязывание активных боевых действий", - заявил Бакин.