Турция проинформировала о своей операции в Сирии военных атташе 63 стран

АНКАРА, 21 окт - РИА Новости. Военных атташе 63 стран пригласили в понедельник в минобороны Турции и проинформировали об операции "Источник мира" и текущей ситуации в Сирии, сообщает турецкое военное ведомство.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Работающие в Анкаре военные атташе из 63 стран были проинформированы в министерстве обороны об операции "Источник мира" и текущей ситуации в Сирии", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.