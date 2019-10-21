Мэрия Киева опровергла информацию об аномальном загрязнении воздуха

КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Уровень вредных веществ, в том числе углекислого газа в воздухе в Киеве не превышает норму, заявил в понедельник начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Александр Савченко на брифинге.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что в Киеве уже несколько дней фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха и смог. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник заявил, что кабмин проверит эту информацию. Однако, по его данным, никакого аномального загрязнения воздуха в украинской столице нет.

"Значительных превышений (содержания в воздухе углекислого газа – ред.) в Киеве нет. Это обычная для этой поры года ситуация, когда есть температурные инверсии, в приземном шаре скапливаются вредные вещества, потому что город живет, есть выбросы от автомобильного транспорта, от предприятий, а также сжигание листвы", - заявил Савченко на брифинге, комментируя возможное аномальное загрязнение воздуха.

По его словам, эксперты зафиксировали лишь в одном районе Киева, вдоль проспекта Победы, превышение уровня углекислого газа на 3,5%. Савченко добавил, что это вызвано большим скоплением автомобильного транспорта на проспекте.