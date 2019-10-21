Россия направила в ЦАР десять военных в составе миссии ООН

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия направила в ЦАР в августе десять военнослужащих в составе миротворческой миссии ООН, еще четыре российских миротворца прибудут в страну до конца года, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Россия вносит важный вклад в урегулирование и нормализацию ситуации в Центральноафриканской Республике. В состав многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР направлены российские миротворцы: 10 военнослужащих в августе, ещё четыре до конца года", - сказал Ушаков на брифинге.