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РИА Новости

Россия направила в ЦАР десять военных в составе миссии ООН

16:50 21.10.2019
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© AFP 2019 / Pacome PabandjiВоеннослужащие миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике
Военнослужащие миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике
© AFP 2019 / Pacome Pabandji
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия направила в ЦАР в августе десять военнослужащих в составе миротворческой миссии ООН, еще четыре российских миротворца прибудут в страну до конца года, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Россия вносит важный вклад в урегулирование и нормализацию ситуации в Центральноафриканской Республике. В состав многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР направлены российские миротворцы: 10 военнослужащих в августе, ещё четыре до конца года", - сказал Ушаков на брифинге.
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