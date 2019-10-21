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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии необходимо добиваться долгосрочной стабильности, заявил Ушаков

16:33 21.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо добиваться долгосрочной стабильности в Сирии с учетом интересов всех групп сирийского народа и создать условия, которые бы не мешали проведению первого заседания конституционного комитета САР, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главное - добиваться, и мы это делаем на постоянной основе, долгосрочной стабильности в Сирии и регионе, и считаем, что этого можно добиться на основе только восстановления единства Сирии. Исходим из того, что интересы всех этноконфессиональных групп сирийского народа будут учтены", - сказал Ушаков на брифинге.
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"Особенно важно, мы неоднократно это подчеркивали, чтобы сейчас никакими акциями, никакими шагами не нанести ущерба общему урегулированию сирийского кризиса и продвижению политического процесса. Это особенно важно в эти дни, с учетом того, что в конце октября проводится первое заседание конституционного комитета. Он уже сформирован, главное сейчас - создать такие условия, которые бы не мешали проведению первого заседания", - добавил он.
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