В Сирии необходимо добиваться долгосрочной стабильности, заявил Ушаков

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Необходимо добиваться долгосрочной стабильности в Сирии с учетом интересов всех групп сирийского народа и создать условия, которые бы не мешали проведению первого заседания конституционного комитета САР, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Главное - добиваться, и мы это делаем на постоянной основе, долгосрочной стабильности в Сирии и регионе, и считаем, что этого можно добиться на основе только восстановления единства Сирии. Исходим из того, что интересы всех этноконфессиональных групп сирийского народа будут учтены", - сказал Ушаков на брифинге.