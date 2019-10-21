В Совфеде одобрили идею ограничить иностранное участие в интернет-ресурсах

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддерживает предложение правительства ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах не 20, а 50%, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.

"Да, поддерживаем саму концепцию законопроекта, как и говорили летом", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, поддержит ли комитет предложенную правительством редакцию законопроекта.

Ранее газета РБК сообщила, что правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%. По данным издания, кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки - иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция.