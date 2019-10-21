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РИА Новости

В Совфеде одобрили идею ограничить иностранное участие в интернет-ресурсах

15:10 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддерживает предложение правительства ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах не 20, а 50%, заявил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.
Дом правительства РФ
20 октября, 16:10РИА Новости
Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах
"Да, поддерживаем саму концепцию законопроекта, как и говорили летом", - заявил Клишас, отвечая на вопрос, поддержит ли комитет предложенную правительством редакцию законопроекта.
Ранее газета РБК сообщила, что правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%. По данным издания, кабмин готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки - иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция.
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике и со стороны правительства, и IT-отрасли.
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Антон ГорелкинАндрей КлишасСовет Федерации РФРоссияОбщество
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