В Тольятти передали недвижимость "Свидетелей Иеговы"* в госсобственность

САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура города Тольятти Самарской области добилась передачи недвижимости "Свидетелей Иеговы"* в собственность РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
22 сентября, 06:48РИА НовостиГосдеп призвал Россию уважать права "Свидетелей Иеговы"*
По данным пресс-службы, Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил гражданский иск прокурора города и признал недействительным право собственности местной религиозной организации "Свидетели Иеговы Тольятти"* на нежилое помещение площадью 283,3 квадратных метра.
"Решение суда вступило в законную силу… Управлением Росреестра по Самарской области осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации на спорное недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.