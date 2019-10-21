В Тольятти передали недвижимость "Свидетелей Иеговы"* в госсобственность

"Решение суда вступило в законную силу… Управлением Росреестра по Самарской области осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации на спорное недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.