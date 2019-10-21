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РИА Новости

В Тольятти передали недвижимость "Свидетелей Иеговы"* в госсобственность

14:55 21.10.2019
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Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации. Архивное фото
Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации. Архивное фото
Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации. Архивное фото. Архивное фото
САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Прокуратура города Тольятти Самарской области добилась передачи недвижимости "Свидетелей Иеговы"* в собственность РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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По данным пресс-службы, Автозаводский районный суд Тольятти удовлетворил гражданский иск прокурора города и признал недействительным право собственности местной религиозной организации "Свидетели Иеговы Тольятти"* на нежилое помещение площадью 283,3 квадратных метра.
"Решение суда вступило в законную силу… Управлением Росреестра по Самарской области осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации на спорное недвижимое имущество", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Свидетели ИеговыРосреестрСамарская областьТольяттиРоссия
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