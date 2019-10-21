Иваново примет первый Международный форум волонтеров-медиков

ИВАНОВО, 21 окт – РИА Новости. Более пятисот добровольцев примут участие в первом Международном форуме волонтеров-медиков в городе Иванове, который пройдет с 28 октября по 1 ноября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Участниками форума станут более добровольцы из всех регионов России и 45 зарубежных стран. Мероприятие посетят делегации из Бразилии, Франции, Венгрии, Испании, США, Египта, Индии, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Сербии, ЮАР, Албании. Это студенты-медики, волонтеры, члены общественных организаций и молодые врачи", – сказал собеседник агентства.

На форуме обсудят вопросы развития добровольчества, современной медицины, общественного здоровья и надпрофессиональные компетенции. В программе форума – дискуссия "Добровольчество: расширяя границы международного сотрудничества", питч-сессия "Юные помощники: воспитание квалифицированных кадров в здравоохранении", панельная дискуссия "ЗОЖ в ритме современного мира" и многое другое.

Волонтеры-медики представят гостям форума интерактивную карту Всероссийского проекта "#ДоброВСело". В режиме онлайн на ней отмечают ФАПы, где побывали и оказали помощь добровольцы. В 2019 году волонтеры-медики планируют совершить выезды более чем в 1300 фельдшерско-акушерских пунктов по всей России. В Ивановской области в рамках проекта волонтеры-медики проведут профилактические и просветительские мероприятия более чем в 40 ФАПах, добавили в пресс-службе.