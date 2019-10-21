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РИА Новости

Второй тур выборов мэра Кишинева пройдет третьего ноября

14:44 21.10.2019
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
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Местные выборы в Молдавии
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Представитель Партии социалистов Молдавии Ион Чебан на выборах мэра Кишинева на 9% опередил своего основного конкурента, кандидата от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, но победитель определится во втором туре, свидетельствуют данные ЦИК, опубликованные в понедельник по итогам подсчета 100% протоколов.
По данным ЦИК, Чебан набирает 40,19% голосов, Нэстасе - 31,08%.
Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбрали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки. Второй тур выборов мэра столицы Молдавии пройдет 3 ноября.
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