Второй тур выборов мэра Кишинева пройдет третьего ноября

© Спутник Перейти в фотобанк Местные выборы в Молдавии © Спутник Перейти в фотобанк Местные выборы в Молдавии

КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Представитель Партии социалистов Молдавии Ион Чебан на выборах мэра Кишинева на 9% опередил своего основного конкурента, кандидата от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе, но победитель определится во втором туре, свидетельствуют данные ЦИК, опубликованные в понедельник по итогам подсчета 100% протоколов.

По данным ЦИК, Чебан набирает 40,19% голосов, Нэстасе - 31,08%.

Выборы местных органов власти прошли в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Граждане страны выбрали 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). По данным ЦИК, явка в Кишиневе составила 36,05%. Всего по республике проголосовали 41,68% избирателей.