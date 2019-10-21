Площадь пожара на складе в Новосибирске достигает тысячи "квадратов"

НОВОСИБИРСК/МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Крыша производственного одноэтажного склада горит в Новосибирске, площадь пожара, предварительно, составляет одну тысячу квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Пожарные выехали на вызов в 17.16 (13.16 мск) по повышенному номеру вызова. На данный момент на пожаре работает 19 единиц техники из разных районов города. Со слов рабочих, из здания все эвакуировались. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, горит кровля", - сказал собеседник агентства.

В главке уточнили, что произошло частичное обрушение кровли. На месте находится оперативная группа ГУМЧС России по Новосибирской области.

В управлении пояснили, что здание производственного корпуса на улице Королева одноэтажное. Его точное назначение выясняется, однако по данным местных СМИ, здесь располагался мебельный цех.