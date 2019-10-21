Экс-президент Армении Кочарян вернулся в СИЗО после операции

ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян вернулся в СИЗО из больницы, где ранее был прооперирован, сообщил РИА Новости глава офиса экс-главы государства Виктро Согомонян.
Бывший президент был успешно прооперирован 9 октября в медицинском центре "Измирлян". Какие проблемы со здоровьем есть у экс-президента и в связи с чем ему потребовалось оперативное вмешательство, не сообщалось.
"Кочарян возвращен в СИЗО. Состояние его здоровья нормальное", - сказал глава офиса.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
7 октября, 12:49РИА НовостиЗащита Кочаряна предложила судье взять самоотвод